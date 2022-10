Premio Liedholm, dopo Pioli tocca a Shevchenko

Chissà che voto avrebbe dato Nils Liedholm ad Andryi Shevchenko. Magari un 7 e mezzo, come quello assegnato a Pruzzo, a Falcao e Prohaska in quel Napoli - Roma. 1-3, giocato il 10 ottobre 1982, un bel regalo di compleanno per il ‘Barone’. Perché a Cuccaro, nella mostra temporanea ‘Liedholm 100’, nella sede dell’associazione, ci sono anche due notes, formato protocollo, con gli appunti dell’allenatore, lo schema e le pagelle, solo per i suoi uomini, in un’epoca in cui erano rare. Pezzi unici, che consegnano un altro fotogramma di una storia, sportiva e umana, straordinaria, a cui ogni anno si aggiunge un erede. Sheva succede a Stefano Pioli, e l’annuncio arriva nel giorno in cui Liddas avrebbe compiuto 100 anni. "Ho ricevuto una quantità di affetto che mi ha commosso. Una delle telefonate più belle? Me l’ha fatta Massimo Maestrelli, il figlio di Tommaso, nato il 7 ottobre 1922, un giorno prima di papà. La rivalità tra Roma e Lazio non ha uguali in Italia, eppure papà e Tommaso - racconta Carlo Liedholm - sono state due persone tanto vicine, per quel modo di vivere il calcio in cui non conta chi vince o chi perde, ma la differenza la fa sempre il modo in cui si vive la vittoria e la sconfitta".