Casillas, l'annuncio gay: rabbia Josh Cavallo, "Umiliate il coming out"

Il misterioso tweet di Iker Casillas circa la sua omosessualità continua a far discutere. L'ex portiere, dopo qualche ora, ha scritto che l'account era stato hackerato, aggiungendo: "Mi scuso con tutti i miei follower. E, naturalmente, più scuse alla comunità LGBT". Il dibattito social, però, è ancora aperto e ha detto la sua anche Joshua John Cavallo (detto Josh), il primo calciatore ad aver fatto coming out.

Il post di Josh Cavallo su Iker Casillas

Il centrocampista australiano dell'Adelaide United ha deciso di esprimere pubblicamente la propria opinione in merito al tweet di Iker Casillas, prontamente commentato ironicamente anche da Carles Puyol: "Scherzare e prendere in giro il coming out nel calcio è deludente. È un percorso difficile che ogni persona LGBTQ+ deve affrontare. Vedere i miei modelli e le leggende del calcio prendersi gioco del coming out e della mia comunità è oltremodo irrispettoso".