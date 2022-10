Higuain, il mio addio tra moglie e psicologa: il retroscena

Higuain: "Un qualcosa che dovevo fare"

La franchigia della Florida infatti ha registrato un video dove l'ex Juve racconta: "È qualcosa che penso di dover fare, perché durante i miei 17 anni di carriera, le persone hanno sempre sentito dalla stampa cose che volevano sentire e non hanno sentito la mia verità, la mia storia. Penso che sia qualcosa che volevo fare per dare alle persone la mia storia e la mia verità. Volevo davvero farlo e ci pensavo da molto tempo - aggiunge - Ne ho parlato con mia moglie, con il mio psicologo, avevo bisogno di quell'aiuto per scrivere. È bello sentire il supporto di quello che stai per fare. Non sono stato all'altezza perché avrei potuto scrivere un po' di più. Avevo bisogno consiglio per poterlo scrivere - conclude - Il messaggio che voglio trasmettere è che non sono un giocatore come lo sono ora. Per arrivare dove sono ora ho dovuto vivere tutto ciò che ho vissuto prima. È un processo, un lavoro, un sacrificio, uno sforzo".