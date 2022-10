Marchisio celebra De Rossi: "Leader in campo e ora in panchina"

TORINO - Sono tanti gli attestati di affetto e stima per Daniele De Rossi dopo l'ufficializzazione della sua prima esperienza in panchina da capo-allenatore. L'ex centrocampista della Roma e della Nazionale, già nello staff di Roberto Mancini, ha infatti raggiunto un accordo con la Spal dopo l'esonero di Venturato. A congratularsi con l'ex giallorosso, fra gli altri, c'è l'ex compagno in azzurro Claudio Marchisio che, attraverso Twitter, manda un messaggio di elogio a DDR: "Congratulazioni per la tua prima panchina! Ecco perché sorridevi alla mia domanda su quando ti avremmo visto ad allenare. Era nell'aria? Leader in campo e lo sarai anche in questa nuova avventura. Buon inizio!!", scrive l'ex calciatore della Juve.