Grave lutto per Vidal: il padre muore in un centro ippico in Cile

SANTIAGO DEL CILE (Cile) - Grave lutto per l'ex centrocampista di Juve ed Inter Arturo Vidal : il padre del calciatore, Erasmo, è infatti deceduto martedì, alle 8.30 locali circa, all'interno del Club Hipico di Santiago, nella capitale cilena. Secondo quanto appreso, Erasmo Vidal è stato trovato nei pressi del ristorante del club ippico in evidente difficoltà respiratorie: rapido l'intervento dei paramedici del club , che però non sono riusciti a salvargli la vita.

Morto il padre di Vidal: fatale un arresto cardiorespiratorio

Attraverso un comunicato il Circolo Ippico ha confermato che Erasmo Vidal è deceduto dopo aver subito un arresto cardiorespiratorio e shock ipovolemico. Quest'ultimo è causato da una mancanza di sangue nel corpo. Tuttavia, sul caso è intervenuta la Brigata Omicidi della Polizia cilena, che a quanto appreso ha deciso di voler approfondire il caso. I rapporti tra Arturo e suo padre non erano particolarmente buoni, dato che l’uomo aveva lasciato la famiglia tanto tempo fa ed il calciatore non l’aveva mai voluto perdonare. La famiglia del centrocampista cileno non si è ancora espressa in merito a quanto accaduto.