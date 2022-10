Chiellini: "Batosta Juve". Poi il siparietto con Conte: "Mi volete male..."

Chiellini, siparietto con Conte in tv

Poi, il simpatico siparietto con Antonio Conte, intervistato dopo la vittoria del suo Tottenham contro il Francoforte: "Mai pensato di prendere Chiellini al Tottenham? Giorgio può fare tutto, soprattutto come dirigente lo vedo benissimo. Sa relazionarsi con i compagni, ha le qualità da leader. Ora si faccia questa esperienza in America e rientri nel calcio che gli compete con un ruolo importante" ha detto l'ex tecnico bianconero. La risposta di Chiellini: "Se mi volete ancora con Antonio alla mia età mi volete male... (ride, ndr). Quando ho visto un'immagine dei giocatori del Tottenham stremati durante la preparazione in Corea del Sud, mi sono tornate in mente le immagini nostre con lui a Philadelphia. Con Conte mi sono trovato benissimo, mi ha insegnato a non distruggere e basta ma anche a proporre. L'ho visto provato ma so che ha vissuto giorni difficili per la scomparsa di Ventrone".