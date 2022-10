Crisi Juve, quando l’esonero fa bene: Bayern e Chelsea campioni d’Europa!

L’albero che nasce storto, recita un vecchio adagio, non raddrizzerà mai il suo tronco. Mica vero, se la figura viene trasposta all’argomento calcistico. E gli esempi, a riguardo, sono variegati. Perché il presidente Agnelli nel greve post-partita di Haifa ha ribadito una volta di più come un cambio di guida tecnica in corsa non rientri nell’indole della Juventus, ma nel resto d’Europa l’usanza è invece inflazionata. Al punto che, setacciando lo storico recente delle big del Vecchio Continente, si contano addirittura tredici avvicendamenti in panchina nelle sole ultime cinque stagioni. E in alcuni casi, appunto, con ottimi risultati.