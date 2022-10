Clamoroso dall'Inghilterra: "Via Southgate e dentro Tuchel dopo Qatar 2022"

I Mondiali di Qatar 2022 potrebbero costare il posto a Gareth Southgate . Il Ct della nazionale inglese , dopo il deludente percorso in Nations League e la mancata qualificazioni alle Finals , nonostante abbia un contratto fino al 2024, potrebbe essere esonerato nel caso in cui la nazionale dei Tre Leoni dovesse disattendere le aspettative della Federazione e dei tifosi.

Inghilterra, Tuchel in pole per il dopo Southgate

In caso di addio, il primo candidato a prendere il suo posto, secondo il Daily Telegraph, sarebbe l'ex Chelsea Thomas Tuchel. Il tedesco era finito anche nella lista dei possibili sostituti di Massimiliano Allegri in caso di esonero da parte della Juve. Il classe '73 non sarebbe il primo straniero ad allenare l'Inghilterra: prima di lui ci sono stati lo svedese Sven-Göran Eriksson (2001-2006) e l'italiano Fabio Capello (2007-2012).