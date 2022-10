Juve, alla Continassa arriva il Brasile

Il Brasile farà tappa in Italia prima di partire per i Mondiali in Qatar: la nazionale verdeoro si allenerà alla Continassa, centro sportivo della Juventus, uno spogliatoio assai familiare per Danilo, Alex Sandro e Gleison Bremer, sempre che Tite inserisca l’ex granata nella spedizione mondiale. Il club bianconero e la Federcalcio brasiliana hanno chiuso l’accordo già in primavera: una scelta che richiama a Italia ‘90, quando il Brasile scelse proprio Torino come quartier generale. L’intenzione del ct Tite è quella di allenarsi alla Continassa nella settimana che va da lunedì 14 a sabato 19 novembre, periodo in cui Torino sarà già capitale dello sport con le Atp Finals di tennis. Non è escluso che in quel periodo il Brasile possa anche organizzare un’amichevole a Torino.