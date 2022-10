Serie A, Coppa Italia ed esteri: le partite della settimana e dove vederle

Senza sosta, senza tregua. Si torna subito in campo per concludere i match della decima giornata di Serie A. Samp-Roma (18.30) e Lecce Fiorentina (20.45) chiuderanno il programma del 10° turno del massimo campionato di calcio italiano. Ma non finisce qui perché questa settimana, che ci avvicina alla fine del mese di ottobre, vedrà protagonista anche la Coppa Italia, con le sfide dei sedicesimi di finale: si parte con Genoa-Spal e Torino-Cittadella per finire, giovedì prossimo, con Cremonese-Modena, Sampdoria-Ascoli e Bologna-Cagliari.