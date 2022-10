Da Pioli a Gatti e Vlahovic, tutti i premi al Gran Galà del Calcio: domina la Juve Women

MILANO - Il Milan campione d'Italia in carica è la miglior squadra del 2021-22 , l'analogo riconoscimento per gli allenatori va al tecnico rossonero Stefano Pioli: è andato in scena stasera a Milano il Gran Galà del Calcio, evento organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori che assegna i premi relativi alla precedente stagione sportiva. Festeggia anche il neo-bianconero Federico Gatti, mentre tra le donne è quasi un monopolio quello delle Juventus Women . Di seguito la lista completa.

Il Milan vince il premio come miglior squadra

Il Milan ha vinto il premio come migliore squadra della scorsa stagione. Paolo Maldini, chiamato sul palco a ritirare il trofeo, ha speso parole importanti per i giocatori e il tecnico rossonero: “E’ un onore rappresentare questo grande club che ha fatto la storia del calcio italiano, europeo e mondiale - ha sottolineato il dirigente rossonero - il Milan è un club di valore, e di valori. Sono emozionato, il nostro lavoro è fatto di passione che è alla base di tutto. A volte ci dimentichiamo che i nostri giocatori dei ragazzi, conosco la necessità di alcuni di loro che hanno diciotto, diciannove, venti anni. ho la fortuna di vedere tutti gli allenamenti, sono a stretto contatto con Ricky Massara. Cerchiamo di intervenire nella maniera giusta senza andare oltre. Nel nostro lavoro non c’è un giorno uguale all’altro. Dietro alla scrivania si soffre da morire, perché non si gioca e non ci si sfoga. Ma devo dire che il mister Pioli e i ragazzi mi rendono molto tranquillo”.

Leao è il miglior calciatore della stagione 2021-2022

Rafael Leao, esterno offensivo portoghese grande protagonista del Milan campione d'Italia, è stato nominato miglior calciatore della stagione 2021-2022.