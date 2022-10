Juve, Allegri fuori dalla top 50 allenatori mondiale: la classifica che fa discutere

Opinabile come ogni classifica che si rispetti, ma forse qui si esagera. Secondo gli inglesi di FourFourTwo, Massimiliano Allegri non rientra tra i 50 migliori allenatori del mondo, al contrario dell’ex romanista Paulo Fonseca o dell’attuale tecnico viola Vincenzo Italiano. Presenti anche David Moyes e Graham Potter, seguendo un criterio che dovrebbe analizzare gli ultimi 12 mesi di lavoro ma che invece non premia Carlo Ancelotti, entrato ancor di più nella leggenda con la quarta Champions vinta a maggio contro il Liverpool. Tanti gli italiani e gli ‘italiani’ presenti nella graduatoria, a cominciare dal nostro CT Roberto Mancini e dall'allenatore del Toro Ivan Juric.