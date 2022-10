Lo riconoscete? Al compleanno di Marusic uno che ha vinto tutto con la Juve

ROMA - Compelanno per Adam Marusic che ha voluto al suo fianco amici e compagni di squadra per festeggiare il traguardo dei 30 anni. L'esterno montenegrino della Lazio ha brindato insieme a Milinkovic-Savic, Basic, Radu, Kamenovic, ma anche con ex amici di spogliatoio come Basta. Insieme alla truppa biancoceleste, presente un ex giocatore che ha brillato all'Olimpico, ma divenuto star nella Juve dell'annata 1996-1997: Alen Boksic. L'Alieno, questo il soprannome che lo ha accompagnato per tutta la carriera, è apparso nelle storie Instagram dei presenti alla festa e anche nella tradizionale foto di rito con la torta. Il capello lungo biondo e la barba folta lo mostrano molto diverso rispetto a quando vestiva la maglia della Juve con la quale ha vinto praticamente tutto.

Boksic, la carriera tra Marsiglia, Lazio e Juve

Alen Boksic inizia la sua carriera nella sua Croazia con l'Hajduk Spalato, venendo subito notato per la sue qualità tecniche e atletiche in Francia dal Cannes. In Ligue 1 l'arrivo è immediato, sul croato punta il Marsiglia che con le sue reti riesce a conquistare campionato e Coppa dei Campioni contro il Milan. E' il 1993, Boksic arriva quarto al pallone d'oro e viene acquistato dalla Lazio. A Roma, con Zeman, l'Alieno non brilla, ma su di lui è pronta a scommettere la Juve che lo porta a Torino. Nella sua unica stagione in bianconero vince la Coppa Intercontinentale, la Supercoppa UEFA e lo Scudetto, raggiungendo inoltre la finale di Champions League persa contro il Borussia Dortmund. Bottino pieno e ritorno a Roma, sempre i biancoceleste dove nel suo secondo triennio vince due Coppe Italia, una Supercoppa italiana, una Supercoppa europea, una Coppa delle Coppe e uno Scudetto. Nel 2000, dopo aver saltato Francia '98 per infortunio con la Croazia che chiuderà terza, passa al Middlesbrough, in Inghilterra, dove trascorre tre stagioni prima di concludere la sua carriera.