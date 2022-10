MADRID (Spagna) - Iker Casillas ha seguito la serata del Pallone d'Oro che ha incoronato il suo ex compagno al Real Madrid, Karim Benzema e su Twitter non sono mancate le polemiche. Dopo la bufera scatenata dal suo messsaggio, poi rimosso, nel quale annunciava la sua presunta omosessualità che lo ha portato a perdere numerosi follower, l'ex portiere ha "cinguettato" durante la diretta della cerimonia show di Parigi e non sono mancati attacchi e frecciatine al veleno.

Casillas, ancora polemica social: i tweet sul Pallone d'Oro

Casillas lancia la prima stoccata al momento della premiazione di un suo successore tra i pali Blancos: "Sono felice per Courtois! È di gran lunga il miglior portiere del mondo. Quello di cui non sono contento è non averlo messo sul podio finale per il Pallone d'Oro. Continuo a non capire su cosa si basino quelli che scelgono questo premio". Poi prosegue con un attacco più feroce verso l'assegnazione gli altri premi che non vedono incoronare i calciatori del Real Madrid con un secco: "Premi scherzo...", per poi ammettere: "Delle poche cose con cui sono d'accordo con France Football è che il vincitore doveva essere Benzema! Congratulazioni!". Il finale resta però amaro per Casillas che nel vedere il posizionamento dei campioni d'Europa nella classifica del miglior club della stagione, twitta: "Congratulazioni al Real Madrid per questa terza posizione...". L'emoticon che accompagna il cinguettio è molto contrariata.