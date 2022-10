Football Manager 2023, anche Miretti e Yildiz tra i wonderkids del futuro

Football Manager sta per tornare. L’attesissimo gioco che ti permette di simulare la vita da allenatore uscirà il prossimo 8 novembre, portando con sé una delle novità più attese da parte degli appassionati: la lista dei wonderkids. I ragazzi prodigio, le stelle del domani, giocatori da crescere e far debuttare sul palcoscenico dei grandi. Non resta che prendere carta e penna e segnare alcuni dei tanti nomi stilati da FMReligion, uno dei blog principali legati al videogioco Sports Interactive. Qui trovate i profili di tutti gli italiani divisi per ruolo con particolare riferimento ai talenti di Juventus e Torino.