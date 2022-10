Dybala, speranza Mondiale: sarà fra i pre-convocati dell'Argentina

TORINO - Paulo Dybala sarà nella lista dei pre-convocati dell'Argentina per il Mondiale in Qatar: i 35 che Scaloni sceglierà per la prima convocazione saranno noti ufficialmente nei prossimi giorni, ma dopo diversi consulti con il ct e con il suo collaboratore Walter Samuel la Joya è certo di farne parte. Il calciatore della Roma continuerà così a lavorare e a cercare di recuperare dall'infortunio al retto femorale sinistro in attesa delle convocazioni definitive, che si avranno però solamente a sette giorni dalla kermesse asiatica. Per capire con maggiore precisione l'andamento del recupero dell'infortunio dell'ex Juve bisognerà però attendere i nuovi controlli, con ogni probabilità fisati per la prossima settimana.