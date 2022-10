Berlusconi, il cuore sta per dividersi

Come sarà la prima volta di Silvio Berlusconi da avversario, contro il Milan? Lo scopriremo presto, ovvero sabato sera, quando il suo Monza farà visita ai Campioni d’Italia a San Siro, nello stadio che ha visto celebrare i maggiori trionfi dell’epopea berlusconiana. Non a caso, l’attuale presidente del club brianzolo in passato si è spesso lamentato del fatto che il Real Madrid avesse dedicato uno stadio a Santiago Bernabeu, mitico presidente dei blancos, e nulla invece fosse stato dedicato a lui, che pure ha conquistato alla guida del Milan otto scudetti, cinque tra Coppe dei Campioni e Champions League, sei Supercoppe Italia, cinque Supercoppe europea, tre titoli mondiali per club e ancora una Coppa Italia. Ventotto trofei in 29 anni di presidenza, certamente non male, anche se Bernabeu ne ha conquistati uno in più, 29.

E' più che probabile che molti di questi momenti trionfali gli passeranno per la testa, sabato sera, quando con il suo Monza proverà ad opporsi al Milan. Nessun imbarazzo, però: quando con l’amico Galliani decise a suo tempo di provare a rilanciare il club brianzolo, l’obiettivo ultimo era esattamente quello di tornare in serie A e di sfidare il Milan. Obiettivo raggiungo lo scorso giugno, con la promozione dalla serie B attraverso i play off: adesso è solo il momento di godersi il momento. Perché chiunque vinca, una parte di Berlusconi potrà festeggiare.