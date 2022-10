Globe Soccer Awards 2022: tra i candidati anche Vlahovic e la Juventus Women

La rosa dei migliori giocatori e professionisti del calcio internazionale è stata selezionata e finalmente annunciata dal Dubai Sports Council e dai Dubai Globe Soccer Awards. Da oggi i tifosi di tutto il mondo potranno infatti ufficialmente iniziare a votare per scegliere i loro preferiti in ogni categoria, nel primo round del processo di voto che porterà alla premiazione dei vincitori della 13ma edizione dei Dubai Globe Soccer Awards. La cerimonia di gala avrà luogo il prossimo Giovedì 17 Novembre, tre giorni prima dell’inizio della Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar. Come di consueto la cerimonia di consegna sarà preceduta dalla 17ma edizione della Dubai International Sports Conference, ospitata dal Dubai Sports Council, che riunirà icone del mondo del calcio che quotidianamente contribuiscono al successo internazionale di questo sport. Non più solo squadre, presidenti, tecnici, giocatori, dirigenti, scout ed agenti, al maschile e al femminile, sul palco degli Emirati, ma una vera celebrazione dello sport numero uno in termini di globalizzazione, con riguardo agli addetti ai lavori di ogni settore, aperta idealmente al pubblico di tutto il pianeta grazie alle previste dirette video e audio con ogni mezzo possibile. Mancheranno gli arbitri, non per dimenticanza, ma per rispetto della categoria tecnicamente in fase di maggior crescita, con le introduzioni del VAR e i test sul fuorigioco elettronico, costretta in massa a trasferire in Coppa del Mondo, e nel ritiro che precede le gare, il meglio del settore: Dubai aspetta il numero 1 del Mondiale in Qatar e lo celebrerà nel 2023.

Quest’anno saranno giocatori del calibro di Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah a contendersi il TikTok Fans' Player of the Year Award. Mentre per il Best Men's Player of the Year tra i candidati troviamo, tra gli altri, nomi del calibro di Karim Benzema, Thibaut Courtois, Erling Haaland, insieme con l’italiano Ciro Immobile, e per il Best Women's Player of the Year, tra le contendenti troviamo i nomi di Beth Mead, Lucy Bronze e della spagnola Alexia Putellas. Interessanti le nomination per il calcio italiano, oltre al già nominato Ciro Immobile. Abbiamo il Milan in corsa su molti fronti (squadra, presidente, tecnico, direttore sportivo e capo scout) per il titolo conquistato ed anche per il suo recente glorioso passato. A competere con i rossoneri per il Best Men’s Club of the Year, nominata anche la Roma per la conquista della Conference League, accompagnata da Mourinho (primo tecnico a vincere tutte e tre le Coppe). E ancora in corsa l’Italia anche per il Best Women's Club of the Year, con Juventus e Roma tra le candidate, per l’impegno profuso che le ha premiate con la doppia partecipazione ai gironi di Champions.

Tra i candidati al premio di Best Coach of the Year, Ancelotti brilla di luce propria con il record nei campionati (il primo ad aggiudicarsi il titolo in tutte e 5 le maggiori leghe europee) e l’ennesima Champions messa in bacheca. Nella stessa categoria anche Stefano Pioli che sarà accompagnato da colleghi di altissimo profilo, non solo con la presenza di Ancelotti, ma anche per altri nomi presenti in lizza come Guardiola, Klopp e Mourinho. Con lui a caccia di voti vedremo giustamente in corsa anche Simone Inzaghi e Luciano Spalletti. Tra i candidati per la categoria di Best President of the Year troviamo 5 leader del mondo del calcio di oggi, quali Pinto da Costa, Herbert Hainer, Khaldoon Al Mubarak, Florentino Perez e Paolo Scaroni. Del Napoli c’è una discreta presenza, con Giuntoli nominato con il tandem milanista, e il centravanti Osimhen segnalato nella categoria degli emergenti - Power Horse Emerging Player of the Year - insieme con il milanista Rafael Leao, lo juventino Vlahovic, Gavi e Federico Valverde.

A poco più di un anno dal trionfo europeo di Wembley, l’Italia paga l’assenza dalla Coppa del Mondo e la congiuntura del suo calcio, costretto a cedere il meglio della produzione, mercato dopo mercato. Compensa però il tutto con la vivacità e l’energia messe comunque in campo nella ricerca di offrire sempre il massimo, forte di un movimento che vanta storici successi e grande interesse di base. Sono stati di nuovo riempiti gli stadi (San Siro e l’Olimpico di Roma) prima ancora di rifarli. Il segnale degli esauriti è forte quanto l’impegno dei media specializzati. C’è Italia infatti anche con i nuovi Globe Soccer Digital Awards presentati da 433, dedicati a influencer e creator del mondo del football virtuale con 5 categorie di premio: Best Football Esports Player, Best Football Journalist, Best Football TikTok Creator, Best Football Social Media Influencer e Best Football YouTube Creator. Belle le nomination riservate ad Andrea Di Caro, per il successo crescente della Gazzetta digitale, e a Gianluca Di Marzio, per il lavoro quotidiano e televisivo sul mercato. Un’altra novità di quest’anno saranno i due nuovi Award, Best Scout of the Year e Best Transfer Deal of the Year, che vanno ad aggiungersi al Best Sporting Director of the Year e Best Agent of the Year, tra gli award dedicati a coloro che si distinguono nel riconoscere gli aspetti più importanti del gioco.

Mentre ci sarà ancora da aspettare per conoscere i finalisti del nuovo CNN Off the Pitch Award, che saranno invece annunciati dalla CNN nelle prossime settimane. Come nelle precedenti edizioni alcune leggende del calcio saranno riconosciute ai Dubai Globe Soccer Awards con il Career Award, a riconoscimento del loro contributo al mondo del calcio. Per la prima volta inoltre ai Globe Soccer Awards verranno presentati il Socios.com Fans Club of the Year e il Socios.com Fan Engagement Activation of the Year che saranno interamente selezionati dagli utenti della piattaforma. La partecipazione dei tifosi ai Globe Soccer Awards è cresciuta esponenzialmente negli anni, al punto da aver toccato lo scorso anno quota 15 milioni di voti in 210 Paesi e territori nel mondo. A rendere il voto dei tifosi ancora più immersivo quest’anno sarà la partnership con la piattaforma mySPORT by Emerce, su cui i tifosi potranno votare per le diverse categorie, prendendo al contempo parte a talk show presieduti da ospiti, influencer, leggende e altri tifosi. Il primo round di voto pubblico per scegliere i finalisti delle varie categorie è da oggi aperto ufficialmente su voting.globesoccer.com e si chiuderà l’1 Novembre 2022. Il secondo round di voto per scegliere i vincitori di quest’anno sarà invece aperto dal 3 al 10 Novembre 2022.

Quest’anno ancora una volta i vincitori saranno selezionati dai tifosi insieme a una Giuria di esperti, allenatori, direttori e presidenti. Tutte le informazioni sul voto sono accessibili qui. Mentre per la categoria del TikTok Fans' Player of the Year award sarà possibile votare direttamente sulla piattaforma del Title Sponsor dell’evento TikTok. Insieme con TikTok, a supportare l’evento quest’anno ci saranno tre nuovi sponsor ufficiali cui diamo il benvenuto: Power Horse, El Mathe e CoinW. E siamo orgogliosi di annunciare il rinnovo delle Partnership con Emirates, Perrelet, Socios.com, Audi Al Nabooda, Ora Developers, Abu Dhabi Media, Waldorf DIFC e Waldorf Palm Jumeirah. La grande presenza dei media per gli Awards di quest’anno si riflette invece sulla lista dei media partner di questa edizione: CNN, 433, Marca, Sky, LaPresse, Eurosport, SportBusiness e 90+ Kora. I Dubai Globe Soccer Awards saranno diffusi live via satellite e in live streaming in tutto il mondo. Maggiori informazioni a riguardo e tutti gli aggiornamenti per l'edizione 2022 verranno condivisi attraverso i canali social di Globe Soccer: @globesoccer su Instagram, @Globe_Soccer su Twitter, @globesoccer su Facebook, @globesoccer su TikTok e Globe Soccer Awards su YouTube.