"Superlega, Liga pronta allo sciopero"

MADRID (Spagna) - Il tentativo di rilancio del progetto Superlega rischia di creare un terremoto in Spagna. Secondo l'emittente radiofonica 'Cadena Cope', il presidente della Liga Javier Tebas avrebbe convocato un'assemblea straordinaria per il 27 ottobre con i club di prima e seconda divisione pronti a minacciare uno sciopero se non sarà risolto il problema della legge sullo sport che attualmente consentirebbe la partecipazione delle squadre spagnole alla Superlega.