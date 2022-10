Reichart, l'intervista: "Serve una riforma: la Superlega si farà"

Sentiremo spesso parlare di Bernd Reichart nei prossimi mesi. Il nuovo amministratore della A22, la società dentro la quale batte il cuore della Superlega, sarà l’uomo che porterà il progetto ai tifosi, ai club, ai giocatori, alle leghe e alle istituzioni (Uefa e Fifa comprese) per cercare un confronto, per migliorare il format e per proporre una nuova idea per modernizzare il calcio europeo. Un percorso non privo di ostacoli e di scetticismo, ma che diventerà cruciale quando la Corte di Giustizia Europea si pronuncerà (marzo 2023) sul presunto monopolio dell’Uefa, con la possibilità di cambiare in modo sostanziale tutto lo scenario.