Messi, l'intervista finisce tra le lacrime e diventa virale: cosa è successo

Messi è più che un campione sportivo per l'Argentina che guiderà anche ai prossimi Mondiali di Qatar 2022; per tantissimi suoi connazionali è un vero e proprio idolo. Bisogna partire da questi presupposti per comprendere ciò che è successo nel corso dell'ultima intervista concessa da Leo al giornalista Pablo Giralt, improvvisamente scoppiato in lacrime. Le immagini di questo episodio sono diventate virali in pochissimo tempo, anche perchè trasmettono le emozioni forti e sincere di entrambi i protagonisti.