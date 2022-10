TORINO - Quelli di un tempo non ci sono più, il concetto di trequartista si è evoluto con il tempo. Non basta più essere dotati tecnicamente, avere quel qualcosa in più sopra la media. Adesso per giocare tra le linee, da "numeri 10", occorre anche una propensione verso la fase difensiva. Sulla base di queste indicazioni, il portale FourFourTwo ha deciso di stilare una classifica con quelli che a suo giudizio sono i migliori trequartisti in circolazione.