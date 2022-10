L'ultima follia Psg: a Mbappé 630 milioni lordi, 282 milioni netti in 3 anni. Ceferin, e il fair play?

630.000.000 lordi, cioè 282.000.000 netti, per 3 anni. La somma scritta in numeri e non a parole rende ancora meglio l'ultima follia del Psg, dall'estate 2011 di proprietà della Qatar Investment Authority, il fondo sovrano qatariota che ha coperto d'oro Kylian Mbappé. Secondo Le Parisien, che stamane ha rivelato tutti i dettagli del contratto, essi "rivoluzionano il genere, riscrivendo tutti i confini del suo mondo". L'accordo è stato raggiunto su una base biennale, in scadenza il 30 giugno 2024, con facoltà di prolungamento sino al 2025, ma solo se lo decide Mbappé. Il che significa che l'estate prossima il giocatore potrà ricominciare la rumba e, attenzione, la montagna d'oro cade su di lui a prescindere dai risultati del Psg. In particolare: alla voce "stipendio", Mbappé percepisce 72 milioni di euro lordi all'anno, cioè 6 milioni di euro lordi al mese., alias 2,7 milioni netti, il triplo della scorsa stagione. Alla voce "bonus alla firma", 180 milioni di euro lordi pagabili in tre rate. Alla voce "bonus fedeltà", 70 milioni di euro lordi pagati il 1° settembre scorso per essere rimasto al Psg; ,altri 80 milioni di euro lordi pagabili nel settembre 2023, se Mbappé sarà rimasto al Psg; altri 90 milioni di euro lordi pagabili nel settembre 2024, se Mbappé resterà fino al 2025. Riassumendo: se Mbappé rimarrà al Psg sino al 30 giugno 2025, alle casse societarie sarà costato 210 milioni di euro all'anno, cioè un quarto del budget stanziato da Al-Khelaifi per la sua società. Assodato che ognuno è libero di spendere o spandere i propri soldi come vuole, tre domande ad Aleksander Ceferin e all'Uefa: per voi è tutto ok? Niente da dire? Fino a quando un club di proprietà del fondo sovrano di uno stato potrà fare ciò che gli altri club non potranno mai fare?