Zidane, che annuncio: "Presto tornerò ad allenare"

Zinedine Zidane è pronto a tornare in panchina. A poco più di un anno dalla fine della guida tecnica del Real Madrid, l'allenatore francese apre a un ritorno. A margine della presentazione della sua nuova statua di cera al museo Grévin di Parigi. Zizou ha risposto così ai giornalisti: "Se mi manca la tuta da tecnico? No, non sono lontano, aspettiamo, aspettiamo un po'". Parlando poi ancora del suo futuro, l'ex Juve ha aggiunto: "Presto, presto. Ma ehi, ci stiamo divertendo". Zidane è stato accostato negli ultimi anni alla panchina del Psg, alla guida della nazionale francese e anche alla Juventus.