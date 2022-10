Moggi e Cassano, è scontro su Ronaldo e non solo: che sta succedendo

Cassano, veleno su Moggi

A distanza di due giorni dal tweet di Moggi era arrivata una nuova risposta di Cassano che, sempre in diretta alla Bobo Tv tra insulti e volgarità all'ex dirigente aveva risposto al riguardo: "Caro Luciano Moggi, visto che mi hai dato del caro Antonio, io ti dico: caro Luciano, allora ascoltami bene. Io nella mia vita non sono mai stato invidioso, di niente e di nessuno. Perché quello che ho fatto nella mia vita, sono sempre stato felice, ho guadagnato, mi sono divertito, etc. Non sono invidioso di Cristiano Ronaldo, dico il mio parere e lo continuo a dire, che da tre anni non ce la fa più e non sta in piedi. La morale o non la morale… hai fatto dei disastri negli ultimi 20 anni e devi stare zitto se parliamo di morale o non morale. Adesso ti faccio uscire un pochettino dall'oltretomba visto che da 20 anni non si parla più di te".

Moggi contro Cassano, l'ultima puntata (per ora)

Sempre affidata ai social, la replica di Luciano Moggi non si è fatta attendere: "La tua ignoranza spavalda e le tue cassanate mi divertono. Mi verrebbe da consigliarti di fare il cabarettista anziché l’opinionista sportivo. Quanto all’attaccarmi al muro come dici, meglio che ci provi con qualcun altro, con me sarebbe difficile".