Totti contro la Roma, una Supercoppa epica

Umbro Italia dà il via alla vendita dell’home kit realizzato per la Totti Weese, la squadra di calcio 8 fondata dal capitano Francesco Totti, in occasione della finale di Supercoppa che si giocherà oggi, lunedì 31 ottobre, nel circolo Futbolclub di Roma. L’indimenticato capitano della Roma sfiderà, ironia della sorte, proprio la sua amata squadra del cuore nella finale di calcio a 8, stavolta indossando gli intensi colori della sua nuova squadra. La home jersey della Totti Weese è stata realizzata in un brillante verde petrolio e un profondo bordeaux mixati in un pattern sublimatico che si ispira alla texture di un pallone. Ciò che rende unica questa maglia è la firma del capitano sul retro che, oltre a rendere inimitabile il capo Umbro, lo rendono un nuovo oggetto del desiderio che entra di diritto nella wish list dei capi da collezione.

Sarà possibile acquistare sul sito di umbroitalia.it la stessa jersey con cui gioca il capitano della Totti Weese e provare a vivere le stesse emozioni della serie A della lega di calcio a 8. Prosegue dunque saldamente il rapporto tra Umbro Italia e Francesco Totti, iniziato con la sponsorship dell’accademia che porta il nome del campione e che veste le piccole promesse del mondo del calcio, accordo stretto da Luigi Boccia, sponsorship e teamwear manager di Umbro Italia, che manifesta tutto l’orgoglio per questa nuovo traguardo “Proseguire il cammino iniziato con la Totti Soccer School ed essere arrivati a vestire Francesco Totti in persona ci riempie di gioia, in poco tempo abbiamo attivato una serie di importanti accordi che stanno riportando Umbro Italia sui campi da gioco, lì dove ci sono voglia di giocare e impegno, sudore e sacrificio, che sia per vincere un trofeo oppure no. Nel pieno spirito del brand più antico del mondo del calcio”.