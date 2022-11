Fondazione Polito, la maglia di Andrea Fortunato al Museo!

Tutti al Museo!

La casacca azzurra di Fortunato sarà esposta presso il Salone d’Onore del Coni in occasione della 13ª edizione del Premio “Andrea Fortunato - Lo sport è vita”, un appuntamento imperdibile che si rinnova di anno in anno con sempre maggiori sorprese in cantiere. Successivamente la maglia sarà messa in mostra al Museo e Biblioteca del Calcio di Santa Maria di Castellabate. Per informazioni, cliccate sul sito fondazionepolito.it.