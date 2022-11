Juve-Psg, la gaffe di Condò a Arrivabene: "Avete problemi coi campi di Vinovo?"

Maurizio Arrivabene, ad della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Juventus-Psg, gara valida per il sesto e ultimo turno della fase a gironi di Champions League. Ai tanti tifosi collegati per il prepartita non è scappata però la gaffe di Paolo Condò che ha commesso un errore ponendo una domanda al dirigente bianconero. Il giornalista e opinionista sportivo ha infatto chiesto ad Arrivabene sul caso dei troppi infortuni: "Avete problemi coi campi di Vinovo?". La Juve però non si allena più a Vinovo ma al centro sportivo dlla Continassa e anche dallo studio, dopo la domanda, è arrivato il suggerimento a Condò. Arrivabene ha comunque risposto: "Credo che il centro sportivo sia molto ben attrezzato, che ha tutto il necessario per allenarsi in modo adeguato".