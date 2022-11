La Juve tifa Bagnaia, Mbappé e il Psg sostengono Quartararo: la sfida continua VIDEO

Juve-Psg, la sfida passa dal calcio alle due ruote. Domenica a Valencia scende in pista la MotoGp e al circuito Ricardo Tormo si scoprirà il vincitore del Mondiale 2022: l'italiano Bagnaia o il francese Quartararo? Pecco ha ricevuto un grandissimo in bocca al lupo da alcuni giocatori della Juve, la sua squadra del cuore. Su Twitter, Chiesa, Vlahovic, Locatellik, Danilo e Bonucci hanno lasciato un videomessaggio per il pilota azzurro.