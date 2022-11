L'Italia sfida la Turchia per ospitare Euro2032: ecco quando si esprimerà la Uefa

La candidatura dell'Italia per ospitare l'Europeo del 2032, considerato un evento di "pubblico interesse e di rilevanza nazionale", avrà il sostegno del nuovo Governo. Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha sottoscritto una lettera di sostegno alla candidatura della Federcalcio, poi inviata all'Uefa. Ora tocca nuovamente alla Figc, che ha tempo fino al prossimo settembre, ovvero per quando è prevista la riunione dell'Esecutivo Uefa per l'assegnazione della competizione. Nel frattempo l'Italia dovrà vedersela contro la Turchia e già entro il 16 novembre dovrà presentare una prima parte del dossier per la propria candidatura, che prevede come sedi dieci città. Documentazione alla quale sarà allegata anche la lettera del ministro Abodi, con il Governo che si è si è dichiarato disponibile a facilitare, entro il mese di marzo (termine ultimo per presentare il dossier completo), l'implementazione delle garanzie scritte delle autorità nazionali e locali, oltre alla definizione di un gruppo di lavoro istituzionale per coordinare le attività.