Balotelli fuori controllo: gestaccio ai tifosi avversari e sfogo social

Mario Balotelli torna a far parlare di sé per i suoi comportamenti non convenzionali. L’azzurro, attualmente in forza al Sion , si è reso protagonista di un episodio che ha fatto discutere durante il match tra la sua squadra e il Basilea , terminato 0-0. Nel corso della partita di Super League gli animi si sono scaldati e SuperMario ha perso la testa: dopo aver subito un fallo, l’attaccante è stato inchiodato dalle telecamere mentre mostrava il dito medio verso i tifosi avversari. Il gesto non è stato ancora sanzionato, ma la federazione svizzera potrebbe comunque decidere di optare per una squalifica.

Balotelli, lo sfogo social: "Regna l'ingiustizia"

Dopo quanto accaduto, Balotelli si è sfogato sui social network con un lungo messaggio alla federazione svizzera postato nelle sue storie di Instagram. “Non so che tipo di mafia siete. I giocatori come me non sono fieri di essere in una lega dove ingiustizia, corruzione e incapacità regnano sovrane. Il calcio è un lavoro e per questo va preso sul serio da tutti, arbitri inclusi. Non continuerò a rischiare per la mia salute in campo senza essere protetto dai falli degli avversari e dagli assalti dei tifosi. Non mi interessa a cosa eravate abituati prima, ma bisogna cambiare questo aspetto il prima possibile e il mondo ha bisogno di guardare questo campionato per vedere la vergogna che stanno facendo” scrive Balotelli, che poi conclude commentando il suo gesto: “Ho fatto un errore e pagherò. La federazione ha fatto un errore? Pagherà... L’arbitro ha fatto errori? Anche lui deve pagare”.