Incontro Superlega e Uefa: chi c’era e di cosa hanno parlato, il comunicato

NYON (Svizzera) - L'atteso confronto è avvenuto ma Uefa, Leghe e club restano fermi sulla loro posizione: no alla Superlega. Nei giorni scorsi Bernd Reichart, nuovo Ceo della A22 Sports Management, la società incaricata di portare avanti il progetto che vede ancora coinvolti Real Madrid, Barcellona e Juventus, aveva annunciato di aver inoltrato una richiesta di incontro alla Uefa e oggi a Nyon il confronto c'è stato, come conferma la stessa Confederazione europea in una nota ufficiale.