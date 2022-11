Il giocatore più veloce del mondo? È un obiettivo della Juventus!

Nel calcio di oggi la velocità è una delle caratteristiche più importanti per un giocatore. Ma chi sono i più veloci al mondo? Secondo i dati ufficiali della Champions League, tra i primi 10 ci sono due calciatori che militano in Serie A, nel Milan di Pioli, mentre in prima posizione c'è un obiettivo della Juventus, che continua a brillare con la maglia della propria squadra.