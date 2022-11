Mbappé rivela tutto: le telefonate di Macron, il Real e il Psg

PARIGI (Francia) - "A Parigi c'è una pagina completamente bianca e ho la magnifica opportunità di riempirla. Bisogna pensare in modo diverso: andare al Real Madrid era la scelta più semplice, ma ho questa ambizione personale". Intervistato dal periodico statunitense Sports Illustrated, Kylian Mbappé ribadisce le ragioni che lo hanno spinto a rinnovare con il Paris Saint-Germain, rifiutando così le avances del Real Madrid e di Florentino Perez. "Sono francese, un figlio di Parigi, vincere qui sarebbe qualcosa di veramente speciale, significherebbe poter scrivere il tuo nome nella storia del tuo Paese per tutta la vita - racconta - Macron? Ci sono state diverse telefonate fra dicembre e marzo. Mi chiamava sempre per dirmi: 'so che vuoi andare via ma sei molto importante in Francia, non voglio che te ne vada, hai la possibilità di fare la storia qui dove tutti ti vogliono bene'. L'ho apprezzato anche se era una cosa completamente folle: il presidente della Francia che ti chiama per dirti di rimanere". Mbappé è anche tornato sugli insulti razzisti ricevuti dopo l'eliminazione dei Bleus nell'ultima edizione degli Europei, confermando di aver seriamente pensato di lasciare la nazionale. "Non potevo giocare per la gente che pensa che sono una scimmia", confessa.