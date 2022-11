Vi ricordate Franco Brienza? Ha una piazza a Bari e gioca ancora a Ischia!

TORINO - Chi non si ricorda Franco Brienza? Il fantasista che negli anni 2000 incantava a suon di giocate e gol in serie A con le maglie di Siena, Palermo e Reggina, tanto per citarne alcune, a 43 anni è tornato in campo. Dopo l'ultima stagione in D con il Bari (2019), l'ex calciatore ha scelto di rimettersi gli scarpini e vestire la maglia dell'Ischia in Eccellenza campana. E ritorno migliore non poteva esserci, visto che domenica la squadra ha vinto il derby dell'isola contro il Real Forio giocato allo Stadio Salvatore Calise, ritrovando i tre punti e la vetta della classifica. A Bari addirittura, nel quartiere di Poggiofranco, è stato fatto qualcosa che raramente capita. Da qualche ora si vede infatti una targa in via Posca col titolo "Piazza Franco Brienza (detto Ciccio)". L'opera è di un tifoso che ha, di fatto, intitolato la piazza al beniamino dei pugliesi, perché a 39 anni, Brienza ha deciso di restare al Bari nonostante la retrocessione in Serie D e di essere protagonista della rinascita della società acquistata questa estate da De Laurentiis. Lo stesso Brienza ha ringraziato l'autore tramite un post Instagram.