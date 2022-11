Saeed e la ciocca di capelli dal beach soccer al Qatar per le donne iraniane

Questa è la storia di Saeed Piramoon, stella della Nazionale iraniana di beach soccer che ha vinto l’Emirates Intercontinental Cup a Dubai battendo in finale il Brasile. Saeed ha segnato il gol della vittoria e ha festeggiato mimando il gesto di tagliarsi una ciocca di capelli, in segno di solidarietà con le donne iraniane. Prima del calcio d’inizio, Saeed e i suoi compagni si erano rifiutati di cantare l’inno nazionale, dopo la vittoria si sono rifiutati di celebrarla. La tv di Stato ha cercato inutilmente di nascondere al mondo il gesto di Saeed, interrompendo la diretta da Dubai, ma non c’è riuscita e la protesta del Ronaldo del beach soccer ha fatto il giro del mondo. Gli iraniani presenti in tribuna a Dubai hanno gridato questo slogan: “Morte al dittatore”, alias Ali Khamenei, 83 anni, Guida Suprema dell’Iran, massimo esponente nazionale del clero sciita. La federazione di Teheran ha immediatamente richiamato in patria la Nazionale. Le donne iraniane sono massacrate, perseguitate, incarcerate dal regime islamico degli ayatollah autore di una bestiale repressione da quando, il 13 settembre scorso, la loro polizia morale ha ucciso a manganellate Mahsa Amini, 22 anni, studentessa curda, rea di non indossare correttamente il velo islamico. Da due mesi esatti, le iraniane e gli iraniani scendono in piazza reclamando libertà e pagando un pesantissimo prezzo di sangue, dolore, terrore: secondo il rapporto reso noto ieri da Iran Human Rights, ong con sede a Oslo, in Norvegia, “almeno 326 manifestanti sono stati uccisi. Fra le vittime anche 34 bambini e 25 donne”. Migliaia gli arrestati: tra questi c’è stata anche Alessia Piperno, 30 anni, blogger romana, detenuta per 45 giorni nell’inferno del carcere di Evin dove, ha raccontato il padre a Repubblica, “veniva bendata se andava fuori per i cinque minuti che le concedevano per prendere aria due volte a settimana. Ha perso 8 chili, da 52 è passata a 44, la muscolatura si è indebolita. Lei è vegetariana e chiedeva pomodori. Glieli davano, però marci. Poi è passata al pane e zucchero e si è ripresa un po’. Al mattino c’erano una tazza di té e un cetriolo”.

L’account Instagram di Saeed conta 75 mila 200 followers: da 27 giorni non c’è traccia di un post così come, ufficialmente, non si hanno notizie di Saeed, come se fosse scomparso nel nulla. La repressione non ferma la protesta anche di altre discipline: la Nazionale di lotta greco-romana ha vinto la Coppa del mondo 2022 in Azerbaigian e, allo stesso modo del beach soccer, si è rifiutata di cantare l’inno nazionale. Fatemeh Adeli, calciatrice del Sepahan di Isfahan, dopo un gol si è rivolta al pubblico mettendo una mano sugli occhi e l’altra sulla bocca, a mo’ di denuncia della repressione. Ali Karimi, 44 anni, ex Bayern, leggenda del calcio iraniano è stato incriminato per avere appoggiato le proteste delle donne con il suo account Instagram: Karimi è riuscito a rifugiarsi negli Emirati Arabi Uniti. Invece, due settimane fa è stato arrestato Ali Daei, 53 anni, un altro mito del calcio asiatico, secondo miglior marcatore di tutti i tempi (109 gol) dietro a Cristiano Ronaldo (117).

Domenica prossima, la partita Qatar-Ecuador inaugurerà il Mondiale 2022. Lunedì 21 l’Iran debutterà contro l’Inghilterra: la Fifa di Infantino, il quale, curiosamente, ha trasferito la residenza a Doha, non ha mai rotto il suo assordante silenzio sui massacri, incurante delle richieste giunte anche dagli oppositori iraniani per escludere dal Mondiale il Team Melli (squadra nazionale in anglo-iraniano). La stessa Fifa di Infantino ha vietato alla Danimarca di indossare in allenamento le magliette con la scritta “Diritti umani per tutti”. A dare la sveglia a Infantino saranno i calciatori iraniani, gli stessi che il 27 settembre, nel test austriaco con il Senegal, per protesta coprirono la maglia indossando un giubbotto nero. Si dice abbiano intenzione di rifarlo il 21 novembre. Come ha scritto Sardar Azmoun su Instagram: “Lunga vita alle donne iraniane”.