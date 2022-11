Ronaldo e l’addio al Real per la Juventus: la frase (falsa) che ha fatto il giro del web

TORINO - Cristiano Ronaldo ha interrotto il suo silenzio con un'intervista esplosiva a Talk Tv nella quale ha parlato, senza filtri, del momento che sta attraversando allo United. Parole dure del portoghese verso la gestione del club, il tecnico Ten Hag e tutto l'ambiente Red Devils con il quale sembra essere arrivato il momento dei titoli di coda. Dichiarazioni che hanno fatto il giro del web in poche ore interessando ogni parte del mondo, anche e soprattutto la Spagna dalla quale Ronaldo era andato via lasciando il Real Madrid per la Juventus. Proprio sul suo addio ai Blancos è intervenuto il profilo Twitter di Madrid Zone che ha riportato alcune presunte parole di CR7 nel colloquio con Piers Morgan: “Lasciare Madrid? Il più grande rimpianto della mia carriera. Avevo rispetto lì, avevo amore lì. Se tornassi indietro nel tempo, ci giocherei gratis. Non avrei mai dovuto lasciare il club più grande del mondo. Mi hanno trattato come un Re”. Cinguettio che ha scatenato subito i social con 46.000 likes, peccato che la citazione sia falsa. E' infatti immediatamente intervenuto il giornalista britannico, autore dell'intervista a Ronaldo, che retwittando Madrid Zone ha scritto: "Una citazione falsa. Ronaldo non l'ha detto. Spero che Elon Musk risolva anche questo". Chiamato in causa il nuovo patron del social per evitare fake news in futuro.