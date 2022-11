Il miracolo di Papa Francesco e di Diego: tutti i Maradona riuniti

TORINO - Il miracolo di Papa Francesco. E di Diego. Tutti insieme, per la prima volta in pubblico: ecco i Maradona. In occasione della Partita per la Pace, a Roma, con tanto di incontro con il Pontefice, si sono ritrovati gli eredi del Dieci: Diego Armando jr, Dalma, Gianinna, Jana e Diego Fernando, il più piccolo. «È stato un giorno meraviglioso!!! Certe cose le puoi vivere solo con dio nel cuore!!Sono sicuro che dal cielo sei orgoglioso di noi!!», ha scritto Diego jr. Un pensiero per il papà che manca tanto. A Loro. E a tutti gli amanti del calcio, a partire dai tifosi del Napoli.