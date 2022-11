Fifa, Infantino corre da solo verso il terzo mandato: è l'unico candidato

DOHA (Qatar) - Gianni Infantino, presidente della Fifa dal 2016, sarà l'unico in corsa nel marzo 2023 per un terzo e ultimo mandato quadriennale. La stessa Fifa lo ha dichiarato spigando: "Nessuna altra candidatura è stata presentata dalle Federazioni aderenti prima del Congresso Elettivo in programma a Kigali il 16 marzo". La modalità elettorale della Fifa (un voto per federazione) ha permesso spesso ai suoi ex presidenti di ripetere i mandati assicurandosi il sostegno della maggioranza degli elettori: il brasiliano Joao Havelange ha guidato il mondo del calcio dal 1974 al 1998, e lo svizzero Sepp Blatter dal 1998 al 2015. Infantino, 52 anni, ha formalizzato la sua candidatura il 31 marzo a Doha, senza che da allora si sia dichiarato alcun avversario.