Globe Soccer Awards, tra i premiati anche Maldini e Galliani

TORINO - Gran serata di gala ai Globe Soccer Awards di Dubai. Tanti riconoscimenti in palio e tanti rappresentati dell'Italia e della Serie A presenti tra i premiati. Ci sono ad esempio Victor Osimhen, eletto come miglior giovane calciatore al mondo, ma anche i ds del Milan Paolo Maldini-Frederic Massara (migliori dirigenti dell'anno) e l'ad del Monza Adriano Galliani (premio per la carriera da dirigente). Un momento molto toccante nel corso della cerimonia c'è stato quando è stato ricordato il procuratore sportivo Mino Raiola, scomparso il 30 aprile scorso: a lui è stato dedicato un video, accolto da un lungo applauso, mentre veniva consegnato alla sua "erede" Rafaela Pimenta il premio per il miglior trasferimento dell'anno, quello di Erling Haaland dal Borussia Dortmund al Manchester City.