Diretta Belgio-Egitto ore 16: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

AL KUWAIT (KUWAIT) - Alle ore 16, al Jaber Al-Ahmad International Stadium, il Belgio sfida l'Egitto nell'ultimo impegno prima dell'esordio ai Mondiali di Qatar 2022. I Diavoli Rossi di Roberto Martinez, infatti, debutteranno mercoledì 23 contro il Canada. Quello contro la selezioni di Rui Vitoria sarà un test importante in vista della competizione iridata. I Faraoni, invece, non hanno conquistato il pass per il Qatar perdendo ai calci di rigore contro il Senegal nello spareggio decisivo della zona africana.