Diretta Bahrain-Serbia ore 16.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La formazione degli juventini Kostic e Vlahovic affronta gli uomini di Hélio Sousa in un match amichevole per prepararsi al Mondiale in Qatar

18 . 11 . 2022 08:41 2 min Bahrein-SerbiaKostic-Vlahovicprobabili formazioni

ARAD (Bahrain) - Al Muharraq Stadium di Arad la Serbia degli 11 "italiani" si mette alla prova in vista del Mondiale in Qatar, ai nastri di partenza tra due giorni con la sfida inaugurale tra i padroni di casa e l'Ecuador, scendendo in campo contro il Bahrain, guidato dal CT lusitano Hélio Sousa. La formazione di Dragan Stojkovic, che sarà impegnata nel Girone G insieme a Brasile, Svizzera e Camerun è la nazionale partecipante al torneo che conta più giocatori provenienti dalla Serie A: gli juventini Vlahovic e Kostic, Milenkovic e Jovic della Fiorentina, Ilic e Lazovic del Verona, Djuricic della Sampdoria, il trio del Torino composto da Vanja Milinkovic-Savic, Radonjic e Lukic e - infine - Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. SEGUI BAHREIN-SERBIA LIVE SUL NOSTRO SITO Dove vedere Bahrain-Serbia in tv e in streaming L'amichevole tra Bahrein e Serbia è in programma al Muharraq Stadium di Arad (Bahrein), con fischio d'inizio previsto per le 16.30, e sarà visibile in diretta streaming su Mola TV. Le probabili formazioni di Bahrain-Serbia BAHRAIN (4-3-3): Lutfalla; Hasan, Benaddi, Al Hayam, Saeed; Al Aswad, Al Shaikh, Ali; Al-Humaidan, Yusuf, Marhoon. CT: Hélio Sousa. SERBIA (3-4-1-2): Rajkovic; Veljkovic, S. Mitrovic, Pavlovic; Zivkovic, Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic; Tadic; Jovic, Vlahovic. CT: Stojkovic. Iscriviti al Fantacampionato Tuttosport League e vinci fantastici premi! Da non perdere LIVE Bahrein-Serbia Tutte le news di Calcio

