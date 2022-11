Ceferin, il presidente Uefa trema: inchiesta su una tangente in Slovenia

TORINO - Potrebbe complicarsi la strada verso il terzo mandato alla guida della Uefa per il presidente Aleksander Ceferin . Lo sloveno, infatti, secondo quanto riportato dai media del suo Paese (in particolare dal quotidiano "Domani", ripreso da calcio e finanza), sarebbe collegato ad un'inchiesta per corruzione. L'episodio riguarda i primi anni Duemila, riguardante la costruzione di una tratta ferroviaria oggetto di un'opera di ammodernamento per una cifra di 42 milioni di euro complessivi. Nel 2008 il direttore delle ferrovie slovene, Leon Kostiov, assegnò un subappalto alla società NB Ineniring, per una somma totale di 390mila euro.

Ceferin, inchiesta su una tangente

Ecco, secondo le ricostruzioni e quanto trapelato dal processo in corso in Slovenia, proprio quei soldi sarebbero la parcella pagata allo studio Ceferin per una consulenza prestata alla società ferroviaria statale. Non solo, la cifra in questione doveva rimanere non dichiarata. Questo il motivo per il quale sarebbe poi stato architettato tutto per far transitare in modo più o meno chiaro il denaro attraverso la società di Bei. Ceferin ha già smentito questa versione in passato, ma le carte prodotte nel corso del processo contengono molte altre informazioni e si aspetta l'ultimo grado di giudizio su una questione che pende minacciosa sull'eventuale terzo mandato dell'attuale presidente dell'Uefa.