L'orologio di Cristiano Ronaldo e la curiosità che fa impazzire i tifosi United

La storia tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United è finita. Il fuoriclasse portoghese, dopo un inizio di stagione pieno di difficoltà culminato con l'intervista in cui tra le altre cose afferma di non avere più rispetto per l'allenatore Ten Hag, si è separato dal club inglese. L'annuncio è arrivato tramite un comunicato ufficiale da parte della squadra di Old Trafford. Poco prima del comunicato, Ronaldo ha scatenato la reazione dei tifosi inglesi postato su Instagram una foto del suo nuovo orologio. Il motivo è semplice: sul quadrante è stata scolpita l'immagine di un suo gol realizzato in Champions League nella stagione 2012/2013 con la maglia del Real Madrid proprio contro il Manchester United.