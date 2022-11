Italia Under 17, vittoria in rimonta con l'Ungheria: gol di Mendicino e Ravaglioli

L'Italia Under 17 vince 2-1 in rimonta contro l'Ungheria Under 17. Gli Azzurrini di Bernardo Corradi, dopo aver superato a ottobre la prima fase di qualificazione agli Europei di categoria con tre chiare vittorie, trovano il successo nella prima delle due amichevoli contro i pari età ungheresi nel Centro Federale di Telki. Il prossimo incontro sarà giovedì 1 dicembre.