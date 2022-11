Pelé ricoverato, "condizioni stabili": la nota dell'ospedale

Tutto il Brasile è in ansia per le condizioni di Pelé . O Rei, che da un anno e mezzo lotta contro un tumore al colon, è ricoverato ancora una volta all'ospedale Albert Einstein di San Paolo. "Stanno uscendo un'altra volta notizie allarmistiche, allora voglio dirvi che mio padre è in ospedale per un ciclo di cure previste. Io non sto volando da lui, i miei fratelli sono con papà e andrò da lui a Capodanno. Non c'è alcuna emergenza" ha precisato la figlia Kelly .

Pelé, la nota dell'ospedale

Come riferisce in una nota l'ospedale Albert Einstein di San Paolo, Pelé è in condizioni stabili dopo essere arrivato martedì in ospedale "per una rivalutazione del trattamento chemioterapico del tumore". L'ex calciatore brasiliano "ha il pieno controllo delle sue funzioni vitali" e non è stato portato in unità di terapia intensiva o semi-intensiva per le cure.