Pelé, Brasile in ansia: "Non risponde alla chemio, solo cure palliative"

SAN PAOLO (Brasile) - Continua a destare preoccupazione la salute di Pelé, la leggenda è stata ancora una volta all'ospedale Albert Einstein di San Paolo per una rivalutazione del trattamento chemioterapico del tumore (soffre di un cancro intestinale e da settembre allargatosi a polmoni e fegato). O'Rey, come sempre, aveva subito rassicurato i tifosi aggiornandoli via social sulle sue condizioni (dichiarate stabili in un comunicato dell'ospedale) ma oggi arrivano nuove notizie: il quotidiano brasiliano "Folha de Sao Paulo" riporta che Pelé non risponde più alla chemioterapia ed è stato trasferito al reparto cure palliative sempre presso l'ospedale Albert Einstein di San Paolo.