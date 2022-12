Pelé, la famiglia: "Non è in pericolo di vita"

TORINO - Arrivano notizie confortanti dal Brasile sulla salute della leggenda Pelé. Due figlie e un nipote di "O Rei" hanno dichiarato infatti che il tre volte vincitore della Coppa del Mondo è stato ricoverato in ospedale da martedì per curare un'infezione respiratoria aggravata dal Covid-19, aggiungendo che l'82enne non corre alcun rischio imminente di morte. Kely e Flavia Nascimento e Arthur Arantes do Nascimento hanno dichiarato in un'intervista trasmessa domenica sera che Pelé, che è anche sottoposto a chemioterapia nella sua lotta contro il cancro, dovrebbe lasciare l'ospedale Albert Einstein di San Paolo una volta che si sarà completamente ripreso dall'infezione respiratoria.