Tacconi, il post del figlio Andrea: "inizia a camminare. Emozione unica"

Buone notizie riguardo le condizioni di Stefano Tacconi. A comunicarlo è il figlio Andrea sui social network: "Papà inizia piano piano a camminare, emozione unica". Il 65enne ex portiere della Juventus è sempre sulla via del recupero dopo essere stato colpito da un'ischemia cerebrale lo scorso aprile. Numerosi i commenti social alla notizia positiva, attesa da tempo. "La più bella che oggi avrei voluto sentire. Campioni come Stefano Tacconi sono invincibili" è uno dei tanti commenti al post di Andrea Tacconi.