“Fateli soffrire, uccideteli”: Terry rivela i trucchetti di Mourinho

John Terry ha elogiato in modo particolare José Mourinho in un’intervista concessa a Bein Sport. L'ex difensore inglese ha avuto lo Special One come tecnico al Chelsea, ottenendo grandi risultati con altri campioni come Lampard e Drogba, e i due sono legati da un rapporto di grande stima reciproca. Come dimostrano le dichiarazioni di Terry, che ha rivelato anche alcuni trucchetti di Mou. "Se eravamo in vantaggio di due o tre gol all'intervallo contro certe squadre, come per esempio il Tottenham, ci diceva 'andate e uccideteli, andate e fateli soffrire oggi, andate a segnare cinque, sei gol. Mou voleva solo vincere. Non gli importava di nient'altro, faceva di tutto per andare in vantaggio".